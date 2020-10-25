На выборах в городской совет Мариуполя «партия Шария» набрала более 6% и заняла третье место, бесспорным лидером является «Блок Вадима Бойченко», политсила действующего мэра.
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола социологической службы «Рейтинг».
Работники службы опросили 4257 респондентов на 50 участках, статистическая погрешность не превышает 1,5%.
Экзитпол демонстрирует лидерство «Блока Вадима Бойченко» — 45,6%. Далее следуют:
На выборах мэра победу в первом туре получает действующий городского головы Вадим Бойченко (68,1%). Вторым следует Владимир Клименко с «ОПЗЖ» (22,8%).
Напомним, выборы мэра Одессы пройдут в два тура. Согласно экзит-полу, Геннадий Труханов набирает 34,40%, Николай Скорик — 17,93, Олег Филимонов — 13,75%.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
На выборах в городской совет Мариуполя «партия Шария» набрала более 6% и заняла третье место, бесспорным лидером является «Блок Вадима Бойченко», политсила действующего мэра.
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола социологической службы «Рейтинг».
Работники службы опросили 4257 респондентов на 50 участках, статистическая погрешность не превышает 1,5%.
Экзитпол демонстрирует лидерство «Блока Вадима Бойченко» — 45,6%. Далее следуют:
На выборах мэра победу в первом туре получает действующий городского головы Вадим Бойченко (68,1%). Вторым следует Владимир Клименко с «ОПЗЖ» (22,8%).
Напомним, выборы мэра Одессы пройдут в два тура. Согласно экзит-полу, Геннадий Труханов набирает 34,40%, Николай Скорик — 17,93, Олег Филимонов — 13,75%.