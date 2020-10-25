В Кривом Роге выборы мэра будут проходить в два тура.

Такие результаты экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report.

Согласно результатам исследования, за Юрия Вилкула проголосовали 42,8% жителей города, за представителя партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика проголосовали 31,01%, на третьем — представитель «ОПЗЖ» Константин Павлов, за него проголосовали 7,91%.

Согласно экзит-полу, в горсовет Кривого Рога проходят:

«Слуга народа» — 32,9%;

«Блок Вилкула «Украинская перспектива» — 31,22%,

«ОПЗЖ» — 12,27%,

«Сила людей», — 6,96%.

Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тысяч, ошибка выборки: 1.6%.