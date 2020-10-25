В Кривом Роге выборы мэра будут проходить в два тура.
Такие результаты экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report.
Согласно результатам исследования, за Юрия Вилкула проголосовали 42,8% жителей города, за представителя партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика проголосовали 31,01%, на третьем — представитель «ОПЗЖ» Константин Павлов, за него проголосовали 7,91%.
Согласно экзит-полу, в горсовет Кривого Рога проходят:
Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тысяч, ошибка выборки: 1.6%.
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В Кривом Роге выборы мэра будут проходить в два тура.
Такие результаты экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report.
Согласно результатам исследования, за Юрия Вилкула проголосовали 42,8% жителей города, за представителя партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика проголосовали 31,01%, на третьем — представитель «ОПЗЖ» Константин Павлов, за него проголосовали 7,91%.
Согласно экзит-полу, в горсовет Кривого Рога проходят:
Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тысяч, ошибка выборки: 1.6%.