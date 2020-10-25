В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

— МИД Украины глубоко сожалеет, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы, — говорится в сообщении.

В министерстве констатируют игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

В МИД отметили, что граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.

— Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательства Украины, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что «нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал».

Как сообщалось, окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через 3-5 дней.