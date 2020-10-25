Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через 3-5 дней.

Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передает Интерфакс-Украина.

— Мы будем надеяться на лучшее, и что где-то на протяжении 3-5 дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а в отдельных территориальных общинах ждет повторное голосование на выборах городских глав, — сказал он.

По словам Дубовика, сейчас органы государственного реестра избирателей еще собирают явку из территориальных избирательных комиссий.

— Сейчас продолжается процесс подсчета голосов. Через сутки-двое начнется процесс установления результатов. Надеемся, что мы достойно выйдем из этих испытаний, достойно применим новое избирательное законодательство и дадим народу Украины новую местную власть, — подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен жестко следить за новоизбранными местными властями в стране, от которых зависит качество жизни, и и то, с чем граждане сталкиваются ежедневно.