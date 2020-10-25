Центр маркетинговых и социальных исследований опубликовал результаты телефонного опроса по голосованию за Николаевского городского голову.

Согласно данным исследования, действующий мэр, кандидат от «Пропозиції» Александр Сенкевич набирает 48,6% голосов.

На втором месте кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка с результатом 25,4%. На третьем — «Слуга народа» Татьяна Домбровская с 13,1% голосов. Лидер «За майбутнє» на Николаевщине Юрий Гранатуров получил 4,8%. Представитель «Нашего края» Николай Круглов набрал 4,2%. Кандидат от партии «Миколаївці» Александр Садыков — 3,9%.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,1%. Опрос проведен 25 октября 2020 среди 3097 респондентов.

Напомним, что согласно данным экзитпола, проведенного «Савик Шустер Студией» и телеканалом «Украина-24», на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич с 40,78% голосов избирателей.