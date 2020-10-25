Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал результаты экзитпола Савика Шустера по выборам городского головы и горсовета.
По его словам, сегодня самое важное - защитить результат при подсчете голосов.
Об этом он сказал в комментарии НикВести.
— Мы тоже увидели экзитпол Савика Шустера, наша команда оценивает эти данные как приближенные к тем, которые мы получали с участков. В принципе, сегодня у нас стоит задача, чтобы никто не увел эти данные. Я не могу их назвать победой, хотя считаю достаточно хорошим результатом. Сегодня наша задача в комиссиях отстоять результаты голосования николаевцев, чтобы они не были изменены или извращены в комиссиях, что мы ожидаем от наших конкурентов, что они будут заниматься сейчас разного рода фальсификациями и непризнанием конкретных протоколов, - сказал Александр Сенкевич в комментарии НикВести.
Как известно, накануне в эфире спецвыпуска «Свобода слова с Савиком Шустером» были обнародованы результаты экзитпола, в котором действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич на выборах мэра набирает 40,7% голосов. Его ближайший конкурент - кандидат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка с результатом 26,7%. «Слуга народа» Татьяна Домбровская набирает 16,8% голосов.
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Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал результаты экзитпола Савика Шустера по выборам городского головы и горсовета.
По его словам, сегодня самое важное - защитить результат при подсчете голосов.
Об этом он сказал в комментарии НикВести.
— Мы тоже увидели экзитпол Савика Шустера, наша команда оценивает эти данные как приближенные к тем, которые мы получали с участков. В принципе, сегодня у нас стоит задача, чтобы никто не увел эти данные. Я не могу их назвать победой, хотя считаю достаточно хорошим результатом. Сегодня наша задача в комиссиях отстоять результаты голосования николаевцев, чтобы они не были изменены или извращены в комиссиях, что мы ожидаем от наших конкурентов, что они будут заниматься сейчас разного рода фальсификациями и непризнанием конкретных протоколов, - сказал Александр Сенкевич в комментарии НикВести.
Как известно, накануне в эфире спецвыпуска «Свобода слова с Савиком Шустером» были обнародованы результаты экзитпола, в котором действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич на выборах мэра набирает 40,7% голосов. Его ближайший конкурент - кандидат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка с результатом 26,7%. «Слуга народа» Татьяна Домбровская набирает 16,8% голосов.