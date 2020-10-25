Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал результаты экзитпола Савика Шустера по выборам городского головы и горсовета.

По его словам, сегодня самое важное - защитить результат при подсчете голосов.

Об этом он сказал в комментарии НикВести.

— Мы тоже увидели экзитпол Савика Шустера, наша команда оценивает эти данные как приближенные к тем, которые мы получали с участков. В принципе, сегодня у нас стоит задача, чтобы никто не увел эти данные. Я не могу их назвать победой, хотя считаю достаточно хорошим результатом. Сегодня наша задача в комиссиях отстоять результаты голосования николаевцев, чтобы они не были изменены или извращены в комиссиях, что мы ожидаем от наших конкурентов, что они будут заниматься сейчас разного рода фальсификациями и непризнанием конкретных протоколов, - сказал Александр Сенкевич в комментарии НикВести.