Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и призвал защитить результаты волеизъявления от фальсификаций. Он подчеркнул — важно не дать власти и провластным олигархам исказить волю народа.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Прежде всего, я хочу поздравить с тем, что длинная избирательная кампания и день голосования завершились. Мы переходим к послевыборной ночи, чрезвычайно важной, поскольку для любого штаба, который организовываетизбирательную кампанию, 50% — это проведение кампании и донесение смысла участия политической силы в кампании, и 50% — это организация работы по защите и сохранения результатов волеизъявления людей, — отметил Петр Порошенко. — Хотел бы поблагодарить избирателей. Несмотря на разочарование властью — а явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, — тех, кто пришел и несмотря на угрозу коронавируса с соблюдением социальной дистанции сделал свое волеизъявление. Потому что это обязанность каждого гражданина Украины, и очень важно, что сегодня это волеизъявление было продемонстрировано, — отметил пятый Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что большинство проголосовавших сегодня отдали свой голос за европейское будущее Украины, «за возвращение страны на рельсы движения в Европу».

— Чрезвычайно важно, я надеюсь, что те угрозы федерализации государства или тотальной победы российских политических сил в восточных регионах — эти угрозы не оправдались. Так что украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию, — отмечает Петр Порошенко.

Лидер «ЕС» также выразил благодарность членам УИК за их работу.

— Хочу поблагодарить и тех добросовестных членов участковых территориальных избирательных комиссий, на плечи которых ложится бессонная ночь после очень тяжелого дня. Очень ответственная работа по защите волеизъявления — а де-факто защиты Украины. Не дать возможность дельцам, преступникам, власти исказить волеизъявление граждан. Я очень рассчитываю на ответственное отношение к своим обязанностям всех участников избирательного процесса, — отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко также заявил, что из ряда областей поступает информация о низком рейтинге «Слуги народа», в связи с чем могут быть предприняты попытки исказить результаты голосования.

— Мы имеем очень тревожные сигналы из ряда областей Украины. Там, где опросы показывают, что проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас — их будут пытаться «за уши» протянуть в общины, местные советы, —предостерегает Петр Порошенко.

Он отметил, что «Европейская Солидарность» стоит на защите волеизъявления граждан. Партия проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и будет продолжаться до полного подсчета результатов.

— Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма, — подчеркнул Петр Порошенко. — В условиях, когда кто-то будет задерживать подсчет голосов, мы будем действовать эффективно. У нас сформированы мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций. Мы никому не советуем нарушать закон, — предупредил пятый президент Украины.

Как сообщалось, окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через 3-5 дней