Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка заявил, что «власть собирается фальсифицировать» результаты выборов, чтобы не допустить его во второй тур.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Комментируя результаты экзит-пола, согласно которым он занял второе место в первом туре выборов мэра Николаева, он сообщил, что он готов защищать результат и не позволит власти лишить николаевцев права выбора.

— Мне стало известно, что провластные силы, предпринимают сейчас все усилия, чтобы протянуть во второй тур Домбровскую. Даются команды сделать все для получения, нужного им результата. Предупреждаю всех, кто сейчас пытается фальсифицировать результаты выборов. Не подставляйте себя и других людей. За такие преступления предусмотрены реальные уголовные наказания, с большими сроками лишения свободы. Я сделаю все, чтобы защитить результат, а виновных в преступлениях, не спасут ни высокие должности, ни погоны. Закон суров, но он закон, — написал Владислав Чайка.

Напомним, согласно результатам исследования, за действующего мэра, представителя партии «Пропозиция» Александра Сенкевича проголосовали 40,78% жителей города. На втором месте — представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка с результатом 26,7% голосов. Кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская на третьем месте с результатом 16,8%.