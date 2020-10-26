Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что готов ко второму туру на местных выборах.

Об этом он написал в Facebook.

— Львовяне решили, что нужен второй тур — будет второй тур. Я только надеюсь, что это будет битва идей и планов, а не соревнование черного пиара и компроматов. По крайней мере, со своей стороны я это сейчас декларирую, — написал Андрей Садовой.

По словам Садового, он рад высокому результату партии Голос во Львове.

— Нас мало что делит с этой политической силой. Мы готовы к тесному диалогу и совместной разработке дальнейшей стратегии развития города. Это также касается и других партий, которые попадут в городской совет», — заявил Андрей Садовой.

Как сообщалось, согласно экзитполу, на выборах мэра Львова лидирует действующий городской голова Андрей Садовой.