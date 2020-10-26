Действующий мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив побеждает в первом туре с показателем 84%.

Об этом пишет Левый берег, ссылаясь на данные экзитпола ОО «Центр развития инициатив».

На втором месте с показателем 6,7% кандадат от «Европейской солидарности» Петр Шкутяк. На третьем — Наталья Сербин («Украинская галицкая партия»), на четвертом — Александр Богачев от «Слуги народа».

Напомним, что на выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовый с 38%. На втором месте — Олег Синютка от «Европейской солидарности» (28%).