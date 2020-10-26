Согласно данным ЦИК, явка на одномандатном округе № 208 на выборах народного депутата в Черниговской области превысила показатели голосования на местных выборах по региону.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ЦИК заявили, что явка на выборах в 208 округе составила 50,03%, в то время как в Черниговской области на местных выборах проголосовали 41,64%.

Как сообщалось, стала известна явка избирателей на местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября 2020 года. Предварительно, она составила 37%. В Николаевской области явка составила — 32,02%, ниже только в Донецкой — 31,67%.