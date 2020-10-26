На промежуточных выборах в Верховную раду по 208 одномандатному избирательном округе лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8:20 26 октября.

Он получил более 35% голосов и с незначительным отрывом побеждает своего оппонента Олега Ляшко, лидера «Радикальной партии».

ЦИК обработала 17,58% протоколов. Анатолий Гунько от «Слуги народа» набирает на данный момент 35,4% голосов, Олег Ляшко от «Радикальной партии» — 33,7% голосов.

Кроме того, о победе на округе заявил и сам Анатолий Гунько в своем Facebook.

— По параллельным подсчетам голосов, который проводил мой штаб, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей в 1442 голоса, — написал кандидат.

Как сообщалось, согласно результатам экзитпола, на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич. Согласно результатам исследования, кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская на третьем месте с результатом 16,8%.