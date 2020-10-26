Несмотря на объявленный режим гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении грубо нарушили достигнутую договоренность. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана, передает УНН.
«26 октября в 08:05 (по местному времени — ред.) вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской Армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы, обстреляли город Тертер и села района.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября.
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Несмотря на объявленный режим гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении грубо нарушили достигнутую договоренность. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана, передает УНН.
«26 октября в 08:05 (по местному времени — ред.) вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской Армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы, обстреляли город Тертер и села района.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября.