Несмотря на объявленный режим гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении грубо нарушили достигнутую договоренность. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана, передает УНН.

«26 октября в 08:05 (по местному времени — ред.) вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской Армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы, обстреляли город Тертер и села района.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября.