Послы стран «Большой семерки» (G7) поздравили украинцев с местными выборами, напомнив, что это — «демократия в действии».

Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном в Twitter.

— Послы стран G7 приветствуют украинцев с реализацией своего демократического права голоса. Это — демократия в действии: граждане, принимающие непосредственное участие в жизни своим городов и регионов, — отметили послы.

Также дипломаты выразили надежду, что 18 общин, которые не смогли проголосовать на местных выборах, поскорее смогут выбрать своих представителей.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов. На данный момент продолжается подсчет голосов.