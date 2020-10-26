По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 24,62% протоколов Олег Ляшко опередил кандидата от Слуги народа Анатолия Гунько на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Согласно данным ЦИК, Ляшко набирает 33,03% голосов, а Гунько — 32,38.

При этом разрыв между кандидатами составляет всего 68 голосов.

В то же время Анатолий Гунько на своей странице в Facebook заявляет о своей победе на довыборах.

— По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса, - пишет он.

В свою очередь лидер партии Радикальная партия Олега Ляшко заявил, что не признает результат «этих купленных выборов».

— Мы выиграли выборы, но власть и ее кандидат украли у людей право на свободный выбор. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа, - написал Олег Ляшко.

Ранее сообщалось, что на промежуточных выборах в Верховную раду по 208 одномандатному избирательном округе лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько.