По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 24,62% протоколов Олег Ляшко опередил кандидата от Слуги народа Анатолия Гунько на промежуточных выборах в Верховную Раду.
Согласно данным ЦИК, Ляшко набирает 33,03% голосов, а Гунько — 32,38.
При этом разрыв между кандидатами составляет всего 68 голосов.
В то же время Анатолий Гунько на своей странице в Facebook заявляет о своей победе на довыборах.
— По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса, - пишет он.
В свою очередь лидер партии Радикальная партия Олега Ляшко заявил, что не признает результат «этих купленных выборов».
— Мы выиграли выборы, но власть и ее кандидат украли у людей право на свободный выбор. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа, - написал Олег Ляшко.
Ранее сообщалось, что на промежуточных выборах в Верховную раду по 208 одномандатному избирательном округе лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько.
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По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 24,62% протоколов Олег Ляшко опередил кандидата от Слуги народа Анатолия Гунько на промежуточных выборах в Верховную Раду.
Согласно данным ЦИК, Ляшко набирает 33,03% голосов, а Гунько — 32,38.
При этом разрыв между кандидатами составляет всего 68 голосов.
В то же время Анатолий Гунько на своей странице в Facebook заявляет о своей победе на довыборах.
— По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса, - пишет он.
В свою очередь лидер партии Радикальная партия Олега Ляшко заявил, что не признает результат «этих купленных выборов».
— Мы выиграли выборы, но власть и ее кандидат украли у людей право на свободный выбор. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа, - написал Олег Ляшко.
Ранее сообщалось, что на промежуточных выборах в Верховную раду по 208 одномандатному избирательном округе лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько.