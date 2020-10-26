По состоянию на 10:00 26 октября в Николаевской области выявлено 309 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 8339 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 413 (+4).
Из всех 8339 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 - 139, за сутки - 4.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 5 тысяч 426 человек. Также известно, что вчера 1029 пациентов выздоровели, а 73 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 26 октября в Николаевской области выявлено 309 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 8339 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 413 (+4).
Из всех 8339 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 - 139, за сутки - 4.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 5 тысяч 426 человек. Также известно, что вчера 1029 пациентов выздоровели, а 73 — умерли от осложнений.