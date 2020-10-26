По состоянию на 10:00 26 октября в Николаевской области выявлено 309 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 8339 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 413 (+4).

Из всех 8339 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 5992 человек (+260);

Первомайск - 274 человека (+5);

Южноукраинск - 231 человек;

Вознесенск - 266 человек;

Очаков - 39 человек;

Арбузинский район - 32 человека;

Баштанский район - 90 человек;

Березанский район - 90 человек;

Братский район - 27 человек;

Березнеговатский район - 8 человек;

Веселиновский район - 65 человек;

Витовский район - 250 человек (+3);

Вознесенский район - 108 человек (+4);

Врадиевский район - 108 человек;

Еланецкий район - 66 человек;

Доманевский район - 94 человека;

Казанковский район - 63 человека;

Кривоозерский район - 80 человек;

Николаевский район - 119 человек (+6);

Новобугский район - 30 человек;

Новоодесский район - 118 человек (+6);

Очаковский район - 32 человека;

Первомайский район - 90 человек (+1);

Снигиревский район - 67 человек (24).