В Украине за минувшие сутки, 25 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 5 тысяч 426 человек. Также известно, что вчера 1029 пациентов выздоровели, а 73 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 348 тысяч 924 случая инфицирования. Из них 142 тысячи 537 человек выздоровели, а 6464 — умерло от осложнений. Продолжают лечиться 199 тысячи 923 человека.

За минувшие сутки больше людей с COVID-19 обнаружили в Харьковской (478), Одесской (348), Житомирской (345), Львовской (335) и Черновицкой (323) областях. В Киеве за сутки зафиксировали 308 новых случаев коронавирусной болезни.

Меньше новых случаев COVID-19 обнаружили на Луганщине (64), Буковине (71) и Кировоградской (86). В остальных областях Украины за прошедшие сутки обнаружили более 100 человек с Коронавирусная заболеванием.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство «очень не хочет и не видит возможности» введения тотального карантина в Украине, но ситуация с коронавирусом становится все более критической.