Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что международные наблюдатели признали очередные местные выборы 2020 года в Украине безопасными.

По его словам, правоохранители действовали эффективно, пишет пресс-служба МВД.

— Выборы признаются общественными организациями и международными наблюдателями такими, которые состоялись безопасно. Структуры Министерства внутренних дел и Национальной полиции действовали четко, профессионально и эффективно, - отметил Антон Геращенко.

Антон Геращенко подчеркнул, что количество правонарушений на выборах совсем не велико.

— Если учесть, что у нас 29 тысяч избирательных участков и что при такой явке приняло участие в избирательном процессе около 10 миллионов избирателей, то количество правонарушений совсем не велико, - отметил он.

Кроме того, Антон Геращенко добавил, что ни один из мэров городов не заявил о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из их оппонентов.

— В целом считаю, что выборы прошли удовлетворительно. По всем фактам, которые подтвердятся, материалы будут расследованы и направлены в суд для принятии решений, - отметил он.

Наопмним, что правоохранители с ночи начали останавливать автобусы, которыми избирателей перевозили в другие города для голосования.