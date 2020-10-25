Правоохранители с ночи начали останавливать автобусы, которыми избирателей перевозили в другие города для голосования.

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

— С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам, возят людей, так называемые «карусели». Такие случаи есть и в Днепропетровской области и в Киеве. Задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в город Киев, тоже люди приезжали, я так понимаю, чтобы голосовать, — сказал Игорь Клименко.

Он добавил, что такие автобусы были задержаны и в Одесской области. Там организатором таких «каруселей» был гражданин России. За голос он обещал избирателям по 400 гривен. Правоохранители задержали злоумышленника и начали допрашивать всех, кто находился в автобусе.

Полиция зафиксировала еще одну попытку фальсификаций. В Святошинском районе столицы сразу 300 человек пытались получить больничные листы о невозможности прийти на избирательные участки. Таким образом члены избирательных комиссий должны были бы прийти домой к больным, чтобы те имели возможность проголосовать.

— Мы оперативно проверили эти факты и у нас есть достаточно собранная доказательная база серьезная, что эти люди нормально перемещаются на двух ногах, не болеют и была попытка манипуляций и фальсификаций. Но уже дальнейшую квалификацию сделают подразделения следствия, — сказал Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, в в Измаиле полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 гривен.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.

В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.