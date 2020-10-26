Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Росморречфлота» сообщили, что взрыв произошел в отсеке балласта на танкере, следовавшего по Азовскому морю в Ростов-на-Дону. Судно стало примерно в 13 милях от берега, ближайшая точка к нему — мыс Фонар у Керченского пролива.

После взрыва на танкере оставались 4 человека. Всего из 13 человек экипажа сразу эвакуировали 6 человек, еще трое находились за бортом. По предварительной информации чрезвычайников, среди пропавших россиян были боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант.

Примерно в 22 часов 24 октября (по киевскому времени) к танкеру прибыли спасательные суда. Чрезвычайники начали поисковую операцию, для которой использовали вертолет Ми-8. Спасенных членов команды судна забрал пароход «Сириус». Сам танкер «Генерал Азы Асланов» отбуксировали на якорную стоянку.

Уже 26 октября представители «Росморречфлота» сообщили, что поисковая операция завершена. А шансов найти живыми трех моряков с аварийного танкера в Азовском море нет.

Напомним, ранее в результате спецоперации британской специальной корабельной службы удалось освободить экипаж либерийского нефтяного танкера «Nave Andromeda». Его перед тем захватила группа людей, которые нелегально на нем находились.