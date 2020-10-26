В городе Люботин Харьковской области двое неизвестных напали и избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

– Полиция расследует обстоятельства нападения на жителя города Люботин. Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. В настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова, - говорился в сообщении.

О нападении сообщила жена бывшего министра 26 октября в 7:13. Сам Швайка на своей странице в Facebook сообщил, что его избили бейсбольными битами.

– «Хорошее» начало рабочей недели... копал участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю, - написал он.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция ищет злоумышленников.

Напомним, в Новом Буге двое подростков 16-ти и 17-ти лет до смерти избили 32-летнего местного жителя.