В Кремле заявляют, что Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для РФ важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский Интерфакс.

– Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим, - говорит Дмитрий Песков.

Отмечается, что Песков согласился со словами журналиста о том, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне».

Поэтому для Кремля «чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия Беларуси».

В Беларуси 26 октября начались забастовки на заводах, протестуют студенты - ночью истек срок ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отменил воскресный масштабный митинг в Минске.



