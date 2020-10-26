Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Ирину Король.

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 26 октября.

Ранее Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

По информации из декларации чиновницы, по итогам 2019 года она получила 202,9 тысяч гривен заработной платы в Вышгородском горсовете, а также 77,6 тысяч гривен в ГАСИ, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в связи с незаконной стройкой магазина «АТБ» в жилом доме по улице Космонавтов и попросил разблокировать работу ГАСКа.