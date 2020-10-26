На избирательном участке в Аулах Днепропетровской области неиспользованные бюллетени решили погасить с помощью топора.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook волонтер Наталья Кобзарь, обнародовав соответствующее видео.

— Только у нас, в Аулах, так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени!, - написала она.

Согласно избирательному законодательству, погасить неиспользованные избирательные бюллетени необходимо путем отделения правого нижнего угла. Обычно для этого используются ножницы, однако с их помощью одновременно можно резать лишь несколько листов.

Напомним, что полицейские привлекли к административной ответственности николаевца за повреждения им своего бюллетеня.