Точной даты проведения второго тура на местных выборах пока нет. В различных регионах второй тур может пройти в разные даты.

Об этом на брифинге сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, пишет «РБК-Украина».

По ее словам, в большинстве городов второй тур выборов состоится. Однако когда именно это будет - пока неизвестно. В некоторых регионах они могут пройти 15 октября, в других — 22 октября.

— Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет, - сказала Ольга Айвазовская.

Напомним, что на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич.