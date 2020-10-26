Президент Владимир Зеленский требует достоверной статистики по коронавирусу — в частности, в отношении тех, кто заболел и кто выздоровел.

Об этом сообщает Офис президента по результатам селекторного совещания.

— На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и тех, кто выздоровел, — говорится в сообщении.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

Он пояснил, что Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, а отрицательный тест на COVID-19 не требуется. Кроме того, на совещании правительство поручило руководителям облгосадминистраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях — 50%.

Он также добавил, что на закупку кислорода для больниц уже направили 571 миллион гривен. По словам Шмыгаля, сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек (на 6800 больше, чем в сентябре).

Наопмним, в Украине за минувшие сутки, 25 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 5 тысяч 426 человек. Также известно, что вчера 1029 пациентов выздоровели, а 73 — умерли от осложнений.