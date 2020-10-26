В понедельник, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в один из следственных изоляторов Ивано-Франковска. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Организовали канал поставки наркотиков в учреждения двое арестантов, находящихся в статусе так называемых «смотрящих». Помогали им доставлять запрещенные вещи двое жителей одного из районных центров. Для передачи пакетов на территорию исправительного учреждения использовали так называемый метод «затягивания».

– Для этого натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив. Полученные наркотические средства и психотропные вещества арестанты распространяли среди арестованных, - говорится в сообщении.

Во время обыска камеры правоохранители изъяли марихуану, таблетки «Субитекс», свертки с метамфетамином, а также орудия с помощью которого затягивались указанные пакеты.

Злоумышленников задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении всем членам преступной группы о подозрении по части 3 статье 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который занимался незаконным перепрограммированием и сбытом специальных сканеров для совершения автомобильных краж.