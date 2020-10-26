Национальная служба здоровья предлагает увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев до 194 тысяч гривен. До внедрения Программы медицинских гарантий практически все финансовые расходы ложились на семьи.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

В Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный. На лекарства для поддержки первых месяцев жизни, выхаживание и реабилитацию этих младенцев необходимо очень много средств.

– В этом году в программе медицинских гарантий НСЗУ определила оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой. Она является бесплатной для семьи. А за спасение такого младенца медицинское учреждение получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу, - объясняют в Минздраве.

Указано, что НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным. В этом году тариф на предоставление неонатальной помощи в Программе медгарантий составляет от 26 тыс. гривен до 98,5 тыс. гривен. На сегодня эти заведения получили уже более 716 млн гривен.

– В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 тысяч грн, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г достигнет 194 тысяч грн. Но это напрямую зависит от того, произойдет ли увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год, - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» № 930-ІХ.