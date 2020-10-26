Американский журнал Time впервые почти за 100 лет изменил свой логотип на обложке из-за выборов президента США, которые состоятся 3 ноября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главного редактора журнала Эдварда Фельзентала.

«Чтобы отметить этот исторический момент, вероятно, важное решение, которое кто-либо из нас когда-нибудь принимал на выборах, мы впервые за свою почти 100-летнюю историю заменили наш логотип на обложке нашего журнала в США, призывая всех воспользоваться своим избирательным правом», — сообщил он.

Отмечается, что кроме слова «Голосуй», вместо обычного логотипа «Time» на обложке также находится рисунок американского художника Шепарда Фери.

Слов самого Фери, человек на обложке журнала решительно настроен «использовать свой голос и силу, чтобы проголосовать».