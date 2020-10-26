Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией венгерских официальных лиц за одну из партий на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, в день местных выборов звучали призывы голосовать за партию венгров — «Общество венгерской культуры Закарпатья». Руководство министерства сообщило послу Иштвану Ийдярто, что недопустимо призывать голосовать за одну из партий чиновникам Венгрии, особенно в день выборов.

МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Напомним, в Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.