Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией венгерских официальных лиц за одну из партий на Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Так, в день местных выборов звучали призывы голосовать за партию венгров — «Общество венгерской культуры Закарпатья». Руководство министерства сообщило послу Иштвану Ийдярто, что недопустимо призывать голосовать за одну из партий чиновникам Венгрии, особенно в день выборов.
МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.
Напомним, в Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.
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Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией венгерских официальных лиц за одну из партий на Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Так, в день местных выборов звучали призывы голосовать за партию венгров — «Общество венгерской культуры Закарпатья». Руководство министерства сообщило послу Иштвану Ийдярто, что недопустимо призывать голосовать за одну из партий чиновникам Венгрии, особенно в день выборов.
МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.
Напомним, в Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.