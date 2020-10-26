Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии в связи с агитацией в Закарпатской области во время избирательного процесса на состоявшихся в стране местных выборах.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

— Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые во время этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них — это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что также инициирован запрет на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании.

— Наши партнеры будут в ближайшее время детально поинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже уведомили об этом наблюдательную миссию ОБСЕ, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, в этой ситуации не может быть разных прочтений, это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.

Он заявил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет совершать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать интересами и законодательством Украины.

— С прошлого года мы очень много сделали, чтобы восстанавливать доверие в отношениях и идти на решение проблем. Но если кто-то думает, что поскольку все «в позитиве», можно делать, что угодно, он глубоко ошибается. Мы готовы к конструктивной и откровенной беседе с венграми, но если они будут пренебрегать нашими интересами и нашим законодательством, мы будем делать жесткие и четкие шаги. Потому что мой принцип очень простой: если тебя ударили, надо ударить в ответ, — резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, МИД Украины в понедельник, 26 октября, вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 25 октября.