Обострение отношений Парижа и Анкары после оскорбительных замечаний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона может вылиться с французской стороны в серию мер, призванных наказать Турцию.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Радиостанция сообщила в понедельник, что окружение Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце «работает над контратакой», которая может произойти через два или три дня.

На сайте Europe1 отмечается, что после отзыва Францией своего посла в Турции в Париже «изучаются три варианта отпора».

Во-первых, после турецкого призыва бойкотировать французские товары во Франции размышляют над экономическими санкциями, в частности, ограничением импорта турецкой продукции.

В военном плане рассматривается возможность интенсификации операций в восточном Средиземноморье, где активно присутствуют ВМС Турции.

Наконец, в том, что касается внутренних дел, могут быть усилены контроль и давление на сети турецкого влияния в стране, которые и так уже находятся под бдительным наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

После высказываний Реджепа Эрдогана, выразившего сомнение в психическом здоровье Эмманюэля Макрона, и призывов бойкотировать французские продукты президент Франции в минувшее воскресенье заявил: «Мы не приемлем язык ненависти и никогда не будем соглашаться с ним».

После трагедии в октябре в городе Конфлан-Сент-Онорин, где исламистский радикал убил и обезглавил учителя истории и обществоведения, демонстрировавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера выражения свободы мнения, Макрон пообещал реформировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство.

Кроме того, французский президент заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.

Так, в октябре Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с «исламским сепаратизмом» во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Эммануэль Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

После этого Реджеп Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику» из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оскорбительные слова о президенте Франции.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне «исламофобских высказываний» президента Франции Эммануэля Макрона.