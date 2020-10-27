Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил введения в стране повторного жесткого карантина (локдауна) как ответа на рост количества новых заражений коронавирусом в стране.

Об этом глава австрийского правительства заявил 26 октября после заседания Совета министров, сообщает Укринформ.

— Чем выше уровень заражения, тем более жесткие ограничения необходимы. Крайняя мера - повторный локдаун, — сказал Себастьян Курц.

По его словам, в стране сейчас наблюдается большой экспоненциальный рост новых случаев COVID-19.

— Это — чрезвычайный вызов. Ситуация очень серьезная, даже для тех, кто все еще не хочет в это верить, — подчеркнул Себастьян Курц.

Он указал на оценку отечественных вирусологов, которые предупреждают об угрозе неконтролируемого распространения коронавируса в Австрии.

— Ни одна страна мира, так же и Австрийская Республика, не позволит, чтобы интенсивная терапия была перегружена, и люди больше не смогли лечиться, — заявил канцлер.

Ранее сообщалось о том, что Европе необходимо «серьезное ускорение» в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.