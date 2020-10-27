Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала спокойную обстановку в день местных выборов в Украине. Наблюдатели СММ посетили избирательные участки в нескольких регионах страны.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

25 октября во время проведения местных выборов в большинстве подконтрольных правительству районов Украины команды Миссии посетили общественные места и наблюдали за ситуацией у избирательных участков в Краматорске (83 км к северу от Донецка) и Мариуполе (102 км к югу от Донецка). А также в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре и Киеве.

СММ ОБСЕ отметила повсеместно спокойную и стабильную обстановку.

Напомним, явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины