Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала спокойную обстановку в день местных выборов в Украине. Наблюдатели СММ посетили избирательные участки в нескольких регионах страны.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
25 октября во время проведения местных выборов в большинстве подконтрольных правительству районов Украины команды Миссии посетили общественные места и наблюдали за ситуацией у избирательных участков в Краматорске (83 км к северу от Донецка) и Мариуполе (102 км к югу от Донецка). А также в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре и Киеве.
СММ ОБСЕ отметила повсеместно спокойную и стабильную обстановку.
Напомним, явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала спокойную обстановку в день местных выборов в Украине. Наблюдатели СММ посетили избирательные участки в нескольких регионах страны.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
25 октября во время проведения местных выборов в большинстве подконтрольных правительству районов Украины команды Миссии посетили общественные места и наблюдали за ситуацией у избирательных участков в Краматорске (83 км к северу от Донецка) и Мариуполе (102 км к югу от Донецка). А также в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре и Киеве.
СММ ОБСЕ отметила повсеместно спокойную и стабильную обстановку.
Напомним, явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины