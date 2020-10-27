Во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один человек умер.
Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Громадського радіо».
— Зарегистрировано 250 вызовов «скорой» на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой, - сказал Виктор Ляшко.
По его словам, «в целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина, грубых нарушений не было».
— Наиболее частые нарушения на избирательных участках — это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий, - добавил он.
По мнению Виктора Ляшко, местные выборы не должны привести к всплеску коронавирусной болезни.
Напомним, что в Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.
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Во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один человек умер.
Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Громадського радіо».
— Зарегистрировано 250 вызовов «скорой» на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой, - сказал Виктор Ляшко.
По его словам, «в целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина, грубых нарушений не было».
— Наиболее частые нарушения на избирательных участках — это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий, - добавил он.
По мнению Виктора Ляшко, местные выборы не должны привести к всплеску коронавирусной болезни.
Напомним, что в Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.