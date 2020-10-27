В Словакии заявили о планах сделать тест на коронавирус всем жителям страны.

Речь идет о всех, кто старше 10 лет, пишет DW.

Тестирование планируют провести за четыре дня. Для этих целей планируется отвести две субботы и два воскресенья.

При этом в Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

Стоит отметить, что население страны составляет около 5,5 миллионов человек.

Напомним, что Китай проводит массовые тестирования жителей города Кашгар в провинции Синьцзян после первых подтвержденных заражений в регионе. Сейчас в 4,7-миллионном городе обнаружили 138 бессимптомных случаев.