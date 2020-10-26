Китай проводит массовые тестирования жителей города Кашгар в провинции Синьцзян после первых подтвержденных заражений в регионе. Сейчас в 4,7-миллионном городе обнаружили 138 бессимптомных случаев.

Об этом пишет BBC.

Свое тестирование на материковой части Китая правительство проводило последние 10 дней. Первое заражение в городе подтвердили у женщины, которая работала на швейной фабрике в округе города.

По состоянию на воскресенье, 25 октября, тестирование на COVID-19 уже прошли 2,8 миллиона жителей Кашгара. Остальные должны сдать обязательный тест в течение двух дней.

В провинции Синьцзянь проживает в основном мусульманская уйгурская община Китая, которую, по словам правозащитных организаций, жестко контролирует правительство Пекина. Так, в городе были закрыты школы, а жителям не разрешалось выезжать из города без отрицательного результата тестирования.

Напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.