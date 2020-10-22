Украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Это (изготовление вакцины, - прим.) будет стоить, если мы переведем в гривны, то это будет стоить более 100-150 миллионов гривен, — сказал Максим Степанов.

Министр здравоохранения заявил, что создание украинской вакцины полностью профинансируют со стороны государства, отметив, что на этом в первую очередь настаивает Владимир Зеленский.

— Финансирование в полном объеме, будут сделаны расчеты, и я считаю, что в полном объеме профинансируем со стороны государства (именно изготовление этой вакцины), и на этом в первую очередь настаивает, в том числе, и президент страны, — сказал он.

Напомни, доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должно начаться клиническая фаза.