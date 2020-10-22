Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должно начаться клиническая фаза.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Во вторник мы вместе с учеными презентовали президенту работу, которая длилась 6 месяцев, по разработке, прохождения доклинической фазы вакцины против COVID-19. Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы, — сказал Максим Степанов.

По его словам, разработку этого кандидата осуществлял американский консорциум компаний вместе с украинскими учеными. В связи с тем, что эта фаза завершена, ученые будут приступать к клинической фазе. Она будет начата при полной поддержке государства с точки зрения и финансирование всех процессов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.