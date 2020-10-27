Роспотребнадзор обязал жителей России носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Об этом сообщаетОфициальный интернет-портал правовой информации.

Роспотребнадзор запретил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.

Также поручено усилить дезинфекцию в общественном транспорте и такси и в местах массового пребывания людей (торговые центры, объекты общественного питания, места проведения культурных, развлекательных мероприятий и т.п).

Кроме того, Роспотребнадзор постановил обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).

Напомним, что в Украине правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.