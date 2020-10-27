Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ПЦР-тестирование не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

Об этом он сказал на брифинге, пишет «РБК-Украина».

По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

— Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР, - сказал Максим Степанов.

напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели.