Судостроительный завод Нибулон в Николаеве (Фото: НВ)

Украинское военное кораблестроение находится в критической ситуации, а его восстановление планируется с проектов локализации, и одном из центров могут стать судостроительные активы «Нибулона».

Об этом заявил вице-премьер Олег Уруский, передает Новое время.

— Развивается Нибулон — можем делать там локализацию и строительство ракетных катеров и турецких корветов, — сказал он.

Уруский уточнил, что в госконцерне Укроборонпром, по сути, осталось два кораблестроительных предприятия: КБ Центр кораблестроения с, примерно, двумя сотнями работников, которых необходимо привлечь к проектированию ракетных катеров и корветов в рамках локализации, и Николаевский судостроительный завод (ранее Завод им. 61 коммунара).

По словам вице-премьера, завод ничего не строит, все его верфи заблокированы нерешенной десятки лет судьбой крейсера Украина и судебной тяжбой с греческой компанией Laskaridis.

— Выживают только за счет ремонта, — уточнил Уруский.

Он напомнил, что Черноморский судостроительный завод (также в Николаеве), на котором было начато строительство корвета по украинскому проекту, был приватизирован, а проект корвета в 2014 года заморожен.

— Насколько я понимаю, Минобороны не видит целесообразности продолжения строительства этого корвета в своих интересах. Рассматривается вопрос Турции, и как использовать наработки по корвету нашему, — отметил вице-премьер.

Уруский подчеркнул, что в числе холдингов, которые намечено сформировать на базе предприятий Укроборонпрома, решено сохранить ХК Морские системы, в который, кроме упомянутых предприятий, также войдут НПКГ Зоря-Машпроект, Институт гидроприборов и завод Паллада.

МВД Украины в июле 2020 года подписало контракт на строительство патрульных катеров для Госпогранслужбы с французской ОСЕА при участии компании Нибулон. 5 из 20 катеров будут построены на мощностях Нибулона.

Ранее Олег Уруский по итогам встречи президентов Украины и Турции, прошедшей в середине октября, сообщал о заинтересованности Минобороны Украины турецкими корветами. По его словам, детальных переговоров еще не было, но первый корвет может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».