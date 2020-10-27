В одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче по результатам обработки 83,91% протоколов кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько увеличивает отрыв от лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 11:35 вторника 27 октября.

Кандидат от «Слуги народа» Анатолий Григорьевич Гунько в настоящее время набирает 33,94% поддержки избирателей (на этапе обработки 77,38% протоколов он имел 33,12% голосов). Его ближайший конкурент, бывший нардеп Олег Ляшко — 32,04% (было 32,31%).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,48% голосов (было 27,16%).

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата «Слуги народа»: Гунько Анатолий Николаевич получает 2,89% голосов, а Гунько Игорь Витальевич — 1,41% голосов.

Напомним, вчера лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о своей победе на довыборах в Раду в 208 округе, но в то же время считает, что власть хочет «украсть» у него эту победу.