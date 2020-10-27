Нынешний мэр Львова и один из финалистов в первом туре выборов Андрей Садовый хочет дебатировать с другим финалистом, кандидатом от «Европейской Солидрности» Олегом Синюткой.
Об этом он написал на своей странице в Facebook
— Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не того, что мы видели в течение последних месяцев. Время и место — к обсуждению, - написал Андрей Садовый.
Также он напомнил, что 5 лет назад во втором туре он дебатировал с тогдашним финалистом Русланом Кошулинским. Тогда, по его словам, дебаты организовал нейтральный площадка — Общественное телевидение.
Андрей Садовый сказал, что его такой формат устраивает.
Напомним, что на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Нынешний мэр Львова и один из финалистов в первом туре выборов Андрей Садовый хочет дебатировать с другим финалистом, кандидатом от «Европейской Солидрности» Олегом Синюткой.
Об этом он написал на своей странице в Facebook
— Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не того, что мы видели в течение последних месяцев. Время и место — к обсуждению, - написал Андрей Садовый.
Также он напомнил, что 5 лет назад во втором туре он дебатировал с тогдашним финалистом Русланом Кошулинским. Тогда, по его словам, дебаты организовал нейтральный площадка — Общественное телевидение.
Андрей Садовый сказал, что его такой формат устраивает.
Напомним, что на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич.