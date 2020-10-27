В Одессе в помещении Малиновской райгосадминистрации, где находится территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова. Им оказалась дымовая граната.
— Полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие — ручную дымовую гранату, которая к категории боеприпасов не относится, - говорится в сообщении.
Сейчас ТИК работает в обычном режиме.
Напомним, что в Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.
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В Одессе в помещении Малиновской райгосадминистрации, где находится территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова. Им оказалась дымовая граната.
— Полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие — ручную дымовую гранату, которая к категории боеприпасов не относится, - говорится в сообщении.
Сейчас ТИК работает в обычном режиме.
Напомним, что в Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.