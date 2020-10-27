За прошедшие сутки в Польше зафиксировали самый высокий ежедневный показатель с начала эпидемии — 16 300 новых случаев заражения коронавируса.

Об этом пишет «Украинская правда» ссылаясь на Министерство здравоохранения Польши.

За последние сутки умерли 132 человек с подтвержденным коронавирусом.

Предыдущий антирекорд заражений был зафиксирован в прошлую пятницу — 13 632 случаев. Через сутки подтверждено 13 628 случаев заражения.

Всего в Польше с начала пандемии инфекция подтверждена у более чем 280 000 человек. В реанимации сегодня находятся более тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Мазовецком воеводстве, где было подтверждено 3529 новых случаев заражения.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели.