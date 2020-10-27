Кандидат в мэры Киева Виталий Кличко показал, как актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер поздравил его с победой на выборах.
Публикацию с поздравлением Виталий Кличко разместил на своей странице в Facebook.
— Виталий, поздравляю! Я горжусь тобой. С наилучшими пожеланиями, твой друг Арнольд, - написано на фото.
Судя по фотографии, Шварцнеггер поздравил Кличко с предварительными результатами выборов, согласно альтернативному подсчету партии УДАР. В политсиле объявили, что по результатам обработки информации с 99% участков Кличко набирает 50,9% голосов избирателей.
Стоит отметить, что по результатам экзитпола социологической группы Рейтинг, за Виталия Кличко проголосовали 47,8% избирателей.
При этом согласно экзитполам Студии Савика Шустера и телеканала Украина 24 действующий мэр набрал 45,93% голосов избирателей.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19.
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Кандидат в мэры Киева Виталий Кличко показал, как актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер поздравил его с победой на выборах.
Публикацию с поздравлением Виталий Кличко разместил на своей странице в Facebook.
— Виталий, поздравляю! Я горжусь тобой. С наилучшими пожеланиями, твой друг Арнольд, - написано на фото.
Судя по фотографии, Шварцнеггер поздравил Кличко с предварительными результатами выборов, согласно альтернативному подсчету партии УДАР. В политсиле объявили, что по результатам обработки информации с 99% участков Кличко набирает 50,9% голосов избирателей.
Стоит отметить, что по результатам экзитпола социологической группы Рейтинг, за Виталия Кличко проголосовали 47,8% избирателей.
При этом согласно экзитполам Студии Савика Шустера и телеканала Украина 24 действующий мэр набрал 45,93% голосов избирателей.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19.