Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».
Такое заявление он сделал на совещании 27 октября, пишет государственная белорусская газета «Звязда».
Он заявил, что те рабочие и студенты, которые не хотят работать из-за забастовки «Народный ультиматум», могут этого не делать. По мнению Лукашенко, таких людей в стране единицы.
— Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Тот, кто нарушает закон о несанкционированных митингах, лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вузов, ㅡ сказал Александр Лукашенко.
По его мнению, увольнять из учебных заведений нужно и преподавателей, которые «противно ведут себя в вузах». Он также отметил, что не надо никого из госслужащих в Беларуси уговаривать не поддерживать забастовку.
— Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни путь, по которому он будет двигаться, ㅡ сказал Александр Лукашенко.
В то же время самопровозглашенный глава Беларуси в очередной раз заявил, что белорусская оппозиция якобы работает по методике цветных революций и ожидает, что следующим этапом будет радикализация протестов.
Напомним, в ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».
Такое заявление он сделал на совещании 27 октября, пишет государственная белорусская газета «Звязда».
Он заявил, что те рабочие и студенты, которые не хотят работать из-за забастовки «Народный ультиматум», могут этого не делать. По мнению Лукашенко, таких людей в стране единицы.
— Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Тот, кто нарушает закон о несанкционированных митингах, лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вузов, ㅡ сказал Александр Лукашенко.
По его мнению, увольнять из учебных заведений нужно и преподавателей, которые «противно ведут себя в вузах». Он также отметил, что не надо никого из госслужащих в Беларуси уговаривать не поддерживать забастовку.
— Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни путь, по которому он будет двигаться, ㅡ сказал Александр Лукашенко.
В то же время самопровозглашенный глава Беларуси в очередной раз заявил, что белорусская оппозиция якобы работает по методике цветных революций и ожидает, что следующим этапом будет радикализация протестов.
Напомним, в ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.