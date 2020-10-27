Такое заявление он сделал на совещании 27 октября, пишет государственная белорусская газета «Звязда».

Он заявил, что те рабочие и студенты, которые не хотят работать из-за забастовки «Народный ультиматум», могут этого не делать. По мнению Лукашенко, таких людей в стране единицы.

— Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Тот, кто нарушает закон о несанкционированных митингах, лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вузов, ㅡ сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, увольнять из учебных заведений нужно и преподавателей, которые «противно ведут себя в вузах». Он также отметил, что не надо никого из госслужащих в Беларуси уговаривать не поддерживать забастовку.

— Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни путь, по которому он будет двигаться, ㅡ сказал Александр Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный глава Беларуси в очередной раз заявил, что белорусская оппозиция якобы работает по методике цветных революций и ожидает, что следующим этапом будет радикализация протестов.

Напомним, в ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.