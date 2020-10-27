В Кабинете министров прокомментировали перенаправление с программы онкозаболеваний ₴61,5 миллионов на ремонт дорог во Львовской области. Там отметили, что в следующем году построят диагностический центр для онкобольных, а средства перераспределили из-за того, что их невозможно использовать в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Кабмине добавили, что реализовать проект строительства диагностического центра для онкобольных в этом году невозможно.

«Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине» позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году. Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году. С этой целью Минэкономики внесло постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом. Дополнительно отметим, что решение комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году», — отметили в Кабинете министров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в ходе заседания 21 октября одобрил выделение 61,5 млн гривен на ремонт дорог во Львовской области. Эти средства ранее планировалось потратить на реализацию проекта «Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине».