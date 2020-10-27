Городская комиссия Николаева по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение обратиться к региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Николаевской области относительно обращения к государственной комиссии для принятия решение о смягчении карантинных ограничений.

Соответствующее решение принято сегодня вечером, 27 октября, на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС под председательством мэра Николаева Александра Сенкевича, - сообщает корреспондент НикВести.

В начале заседания городской голова рассказал, что вчера встречался с представителями бизнеса и сферы культуры относительно запрета их работы в «красной» карантинной зоне. Сегодня, 27 октября, в Николаеве на митинг вышло около 500 представителей бизнеса и сферы культуры, которые просили смягчить карантинные ограничения в Николаеве, который со вчерашнего дня оказался в «красной» зоне карантина.

Также Александр Сенкевич высказался о необходимости разрешить работать детским садам и начальной школе, поскольку многим родителям не с кем оставлять детей на карантине.

— Мы приняли решение еще 2 месяца назад о так называемый местный карантин, который касается отдельных садиков, групп. На сегодняшний день у нас на карантине находится 12 групп из 73 детских садов, в каждом из которых в среднем по 10 групп, - отметил Александр Сенкевич.

В связи с этим, городская комиссия по ТЭБ и ЧС обратилась к областной относительно разрешения посещать учреждения дошкольного образования, учащимися 1 - 4 классов и школах Николаева в красном уровне эпидемической опасности.

Второй пункт обращения заключается в том, чтобы разрешить осуществлять деятельность в сфере культурны, общественного питания, торгового и бытового обслуживания населения, развлекательных учреждений, детских центров и клуб, школ искусств в Николаеве с ограничением по количеству посетителей, времени работы и так далее.

— Мы считаем, что сегодня на самом деле некоторые николаевцы особенно не соблюдают меры карантина, но там, где мы можем это контролировать, мы хотим смягчить это. И второе, бизнес готов контролировать самостоятельно и себя, и своих коллег. У нас есть желание, чтобы все, кто этого не делает, были публично известны, и мы будем направлять туда полицию и работников Николаевского горсовета для сворачивания работы таких учреждений, - сказал Александр Сенкевич.

Как стало известно, заседание областной комиссии по ТЭБ в Николаевской области запланировано на завтра, 14:00.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю для разрешения учреждениям культуры, а также заведениям общественного питания работать в «красной» карантинной зоне.